Yeni sanat merkezinde 'Çeşitlenmeler' sergisi...

Anadolu yakasında Çiftehavuzlar’ da Beyaz Köşk’ de açılacak G&G Sanat Merkezi, yıl boyunca sergiler, seminerler, workshoplar, söyleşiler ve kurslarla sanatseverlere ve genç yeteneklere kapılarını açtı. Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayan merkezin kurucusu Ressam Güher Elçiçek, G&G Sanat Merkezinde Türk ve dünya sanatının önemli isimleri ile gerçekleştirilecek sergilerin yanısıra, resim, seramik, gravür atölyelerinin olacağını ve bu atölyelerde sanatçılarla workshoplar düzenleyeceğini vurguladı. Kendi tasarladığı mücevher tasarımıyla ödül alan Elçiçek, yurtiçi ve yurtdışında karma sergilerle birlikte aynı zamanda seramik üzerine eğitim alarak merkezde de atölyesinde çalışmalarına devam edeceğini belirtti. G&G Sanat Merkezi’ ndeEkim ayından itibaren Türkiye’ nin önemli sanatçıları ile sergiler açılacak. İlk defa kapılarını Devrim Erbil’ in “ÇEŞİTLEMELER” temalı sergisiyle açan mekanda sanatseverler sanatçının çeşitli dönemlerine ait pentür, baskı ve halı eserlerinden oluşan geniş bir seçkiyi izledi.

Onur AYDIN