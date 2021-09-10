Sürmeli, 'Pandemide tasarıma odaklandık'

Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı Hostech by TUSİD, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. 12 Eylül’e kadar açık kalacak olan fuarda, 800’den fazla marka ürünlerini sergiliyor. Fuarda 100 ülkeden 50 bin satın almacı ağırlanacak. Fuarın açılışı CNR Holding Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde, TİM Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis Ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Başkanı Güçlü Kaplangı’nın katılımıyla gerçekleşti. Fuarda geniş bir stantla yer alan Kütahya Porselen’in Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, “Pandemide evde tüketim ve e-ticaret güçlendi. Ancak HoReCa yükselen trend. Kısıtlamaların kalkmasıyla insanlar dışarıda yemeği artırdı. Geçen yıla göre yüzde 30’a yakın hareket oldu. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tasarıma odaklandık” dedi.