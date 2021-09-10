Magazin Hattı

Yenilenen mağazaya özel açılış...

Boyner Cadde, yenilenen yüzüyle Erenköy'de hizmete açıldı

10 Eylül 2021 Cuma
Yenilenen mağazaya özel açılış...

1998 yılından bu yana Şaşkınbakkal’da bulunan mağazası ile keyifli alışverişin ve Bağdat Cadde’sinin buluşma noktası olan olan Boyner, Erenköy’deki yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Boyner Cadde ile geleceğin mağazacılık konseptini hayata geçirdiklerini belirten Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan “Müşteri deneyimini en öne koyan Boyner Cadde’de “geleceğe dönüyor”, geleceğin deneyim mağazacılığını bugüne getiriyoruz. Boyner Cadde’nin hem bizim için hem de perakende sektörü için bir milat olduğunu düşünüyoruz. Doğa dostu, sürdürülebilir bir yaklaşımla birlikte teknoloji, sanat ve sporu odağına alan Boyner Cadde ile sadece bir mağaza değil, sokakla iç içe yaşayan samimi bir yaşam alanı tasarlamak istedik. Burada misafirlerimize içten ve doğal bir ortamda iyi zaman geçirirken yepyeni deneyimler edinme fırsatı yaratıyoruz'' dedi.

Hakan YAĞCI

Boyner Erenköy mağaza

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