Yeni eserler Bodrum'da sergilendi

29 yıldır iş hayatının içinde olan bir yandan ya resim yapma tutkusundan vazgeçmeyen sanatçı Işıl Kadıoğlu, 2. sergisini Bodrum’da açtı. Sanatçının ‘Derinde’ adlı 2. Kişisel resim sergisi 31 Ağustos – 5 Eylül tarihlerinde Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. 17 eserden oluşan sergi sanat severlerden yoğun ilgi gördü. Ay ve dolunay konseptli, siyahtan beyaza tüm tonların yer aldığı ve akrilik boyayla tamamlanan eserler, kimi objelerin tabloya montesi ve bütünleşmesiyle üç boyutlu olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İlk sergisini 2014 yılında açan Işıl Kadıoğlu, yeni sergisiyle de büyük beğeni topladı. Sergiyi katılanlar arasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Canan İmer, Nesrin Eyilik gibi sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.