Magazin Hattı

Sanatseverlerden Vakt-i Fener’e büyük ilgi

İlk defa sanatseverlerle buluşan; Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği “Vakt-i Fener” ise büyük ilgi ve beğeni topladı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba
Sanatseverlerden Vakt-i Fener’e büyük ilgi

Türk ve dünya turizminin gözde mekanı Bodrum, Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı ile antika meraklılarına, koleksiyonerlere ve sanatseverlere ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Fenerbahçe USA Derneği ile birlikte bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği “Vakt-i Fener” sanatseverlerden büyük ilgi gördü. İlk defa Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı’nda sanatseverler ile buluşan ve Fenerbahçe’nin bir asrı aşan tarihinden önemli kesitleri tek bir eserde birleştiren Vakt-i Fener, Burak Karavit imzası taşıyor. Vakt-i Fener, fuar bitimine kadar A102 numaralı stantta ziyaret edilebilecek. Kerem Görsev’in mini konseri ile gerçekleşen seremoniye; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Sanatçı Burak Karavit, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mert Sayın, Demos Fuarcılıktan Sebahattin Aslan, Hüseyin Aslan, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği üyeleri gibi siyaset, iş ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı.

Vakt-i Fener Fenerbahçe Spor Kulübü ALİKOÇ Simla Türker Bayazıt

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Eczacıbaşı, Bodrum'da stres attı

İş insanı Emre Eczacıbaşı, Bodrum'da denize girerek tatilin keyfini çıkardı.
Tatil Mavi yolculuk

Selim ve Sibel Tezman, oğulları ile birlikte çıktıkları Bodrum tatillerine tekne turlarıyla devam ediyor.
Tatil Bodrum tatilcileri...

İşadamı Kaya Ersu, kız arkadaşı Ebru Yücebaşoğlu ile Bodrum'da tatil yaparken HT Kulüp objektifine yansıdı.
Magazin Hattı Sanatseverlerden Vakt-i Fener’e büyük ilgi

İlk defa sanatseverlerle buluşan; Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği “Vakt-i Fener” ise büyük ilgi ve beğeni topladı.

Haftanın Şıkları Yaz şıklığı

Berrin Zorlu
Tatil Bodrum'da tekne sefası

İşadamı Ali Koç, yakın arkadaşlarıyla lüks yatında bir araya geldi.
Güncel Boyner, yeğeniyle kumsalda eğlendi

Ayşe Boyner, kardeşi Emine Boyner ve Ali Kürşat'ın kızları Şira ile kumsalda geçirdiği eğlenceli anları paylaştı.
Güncel 'Mor ve ötesi'

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Tatil Yakın dostlar buluştu

İş insanı Ender Alkoçlar ve eşi Gülşah Alkoçlar dostları Levet Kızıl'la teknede buluştu.
Tatil Koçibey, takipçilerine meydan okudu!

Sosyetik güzel Alara Koçibey, tatilde 1200 metre yüzerek takipçilerine sosyal medya hesabından meydan okudu.
Güncel Çifte sürpriz...

Feryal Gülman oğlu Aslan Kemal Gülman'ın doğum gününü yaptığı sürprizle kutladı.
Jet Set Lopez ile Ben Affleck evleniyor!

Bir dönem 'Bennifer' olarak anılan ve 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ikinci kez evlilik yoluna girdi.