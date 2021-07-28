Sanatseverlerden Vakt-i Fener’e büyük ilgi

Türk ve dünya turizminin gözde mekanı Bodrum, Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı ile antika meraklılarına, koleksiyonerlere ve sanatseverlere ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Fenerbahçe USA Derneği ile birlikte bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği “Vakt-i Fener” sanatseverlerden büyük ilgi gördü. İlk defa Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı’nda sanatseverler ile buluşan ve Fenerbahçe’nin bir asrı aşan tarihinden önemli kesitleri tek bir eserde birleştiren Vakt-i Fener, Burak Karavit imzası taşıyor. Vakt-i Fener, fuar bitimine kadar A102 numaralı stantta ziyaret edilebilecek. Kerem Görsev’in mini konseri ile gerçekleşen seremoniye; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Sanatçı Burak Karavit, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mert Sayın, Demos Fuarcılıktan Sebahattin Aslan, Hüseyin Aslan, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği üyeleri gibi siyaset, iş ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı.