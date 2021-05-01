Magazin Hattı

Pehlivan'dan '50 Soruda Kanser'

Sağlıklı yaşamın tohumlarını atmayı amaçlayan Prof. Dr. Berrin Pehlivan, 50 Soruda Kanser adlı yeni kitabını okurların beğenisine sundu.

01 Mayıs 2021 Cumartesi
Pehlivan'dan '50 Soruda Kanser'

Birkaç ay önce Levent’te kendi adını taşıyan ve “Kişiye özel sağlık” mottosuyla sağlıklı yaşam ve kanser tedavileri başta olmak üzere kronik hastalıklara karma disiplinlerden uzmanlarla hizmet veren Prof. Dr. Berrin Pehlivan 50 Soruda Kanser adlı yeni kitabını okurların beğenisine sundu. Kitabıyla sağlıklı yaşama rehber olan Prof. Dr. Berrin Pehlivan, kliniğinde ise yapılacak genetik ve laboratuar testleri ile hangi hastalıklara yatkın olduğunuzun ve nasıl korunacağınızın ipuçlarını vermeyi hedeflediklerini söyledi. Kliniğine başvuran kişilerle özel olarak ilgilenerek herkesin ihtiyacının farklı olduğunu belirten Pehlivan, 'Sağlıklı yaşam deyince hepimizin aklına gelen detox ve vitamin takviyeleri. Rutinimiz haline bu uygulamalar hemen herkese öneriliyor ve aynı şekilde uygulanıyor. Ancak, genetik olarak her birey farklı ve birine iyi gelen diğerine iyi gelmeyebilir, daha da önemlisi genetik farklılıklar nedeniyle metabolizmasında sorun olan kişilerde vitamin ve detox uygulamaları kronik hastalıklara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle bize başvuran bireylerin önce testlerle kişisel haritasını çıkartıp, bu haritaya göre sağlığını ve enerjisini korumak için nelere ihtiyacı olduğunu analiz ederek uzmanlarımızla kendisine bir yaşam tarzı belirliyoruz' dedi.

Prof. Dr. Berrin Pehlivan 50 Soruda Kanser

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