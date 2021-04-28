'Bir Dilek Tut Derneği' farkındalık yarattı

Dünya Dilek Günü 29 Nisan’da Make-A-Wish® Uluslararası Vakfı’nın dünya çapındaki temsilciliklerinde bu yılda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünya Dilek Günü, Make-A-Wish® Türkiye’nin (Bir Dilek Tut Derneği) temsilcisi olduğu, dünyanın en büyük dilek gerçekleştirme organizasyonu Make-A-Wish® Uluslararası Vakfı tarafından 11 yıl önce kutlanmaya başlandı. Derneğin 29 Nisan 1980 tarihinde, Lösemi hastası olan Chris Grecious’ın Polis olma dileğini gerçekleştirmesi ile başladığı serüvenin 30. Yılında 29 Nisan tarihi “Dünya Dilek Günü” olarak ilan edildi. Bu amaçla tüm ülkelerde aynı gün çocukluk çağı kanseri, organ yetmezliği, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi zor ve travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar ile mücadele eden çocukların dileklerinin gerçekleştirilebilmesi ve onlara farkındalık oluşturmak için organizasyonlar düzenleniyor. Dünya Dilek Günü kutlamalarının amacı hakkında bilgi veren Make-A-Wish® Türkiye (Bir Dilek Tut) CEO’su Füsun Kuran “Bu yıl hepimiz umut için beklemenin nasıl bir his olduğunu anladık. O korku ve yalnızlık Dilek Çocuklarımıza tanıdık geliyor. Onlar hayallerini gerçekleşmesini bekliyorlar. Çocuklarımızın imkansız olarak gördükleri dileklerini gerçekleştirerek amacımız; yaptığımız tüm süreçler ile çocuğa kaybettiği hayal gücünü tekrar kazandırabilmek" dedi.