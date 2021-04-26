İngiltere'de Türk rüzgarı!

25 yıllık köklü mirasıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen müşterilerine hizmet veren Cadaro Mücevherat ve İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcı Zeynep Kartal, Londra’nın kalbi Knightsbridge’te kapılarını açan, yeni tasarım mağazası ‘’Concept Store London’’ için bir araya geldi. Konsept mağazada Türk tasarımlarıyla beraber İngiltere’nin ünlü müzayede evi Sotheby’s’in koleksiyon fotoğrafları da tutkunlarının beğenisine sunuldu. Moda tasarımcısı Zeynep Kartal ve Cadaro Mücevherat’ın kurucusu Ayşe ve Yusuf Yıldız’ın oğlu markanın ikinci nesil temsilcisi Oğulcan Yıldız’ın ev sahipliğinde düzenlenen konsept mağazanın açılış davetine ünlü isimler de katıldı. İngiltere’nin sanat ve cemiyet hayatının buluştuğu etkinlikte T.C. Londra Kültür ve Tanıtım Ataşesi Arzu Kahraman, Maya- Fahed Hariri, Zuhal Şeker, Crisine McGuinness, Victoria Ekonava, İpek Taneri Dumanoğlu, Naomi Jane Adams ve Jacqui Brantjes Pittack gibi isimler yer alırken, Zeynep Kartal’ın sürdürülebilirlik felsefesiyle tasarladığı yeni koleksiyonu Cadaro Mücevherat’ın ışıltılı tasarımlarıyla buluştu. Özel açılış davetinde sevilen şarkıcı Victoria Ekonova’nın performansı da davetliler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.