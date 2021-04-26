Magazin Hattı

İngiltere'de Türk rüzgarı!

Ünlü mücevher markası, Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile Londra'da kapılarını açan yeni tasarım mağazası için bir araya geldi.

26 Nisan 2021 Pazartesi
İngiltere'de Türk rüzgarı!

25 yıllık köklü mirasıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen müşterilerine hizmet veren Cadaro Mücevherat ve İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcı Zeynep Kartal, Londra’nın kalbi Knightsbridge’te kapılarını açan, yeni tasarım mağazası ‘’Concept Store London’’ için bir araya geldi. Konsept mağazada Türk tasarımlarıyla beraber İngiltere’nin ünlü müzayede evi Sotheby’s’in koleksiyon fotoğrafları da tutkunlarının beğenisine sunuldu. Moda tasarımcısı Zeynep Kartal ve Cadaro Mücevherat’ın kurucusu Ayşe ve Yusuf Yıldız’ın oğlu markanın ikinci nesil temsilcisi Oğulcan Yıldız’ın ev sahipliğinde düzenlenen konsept mağazanın açılış davetine ünlü isimler de katıldı. İngiltere’nin sanat ve cemiyet hayatının buluştuğu etkinlikte T.C. Londra Kültür ve Tanıtım Ataşesi Arzu Kahraman, Maya- Fahed Hariri, Zuhal Şeker, Crisine McGuinness, Victoria Ekonava, İpek Taneri Dumanoğlu, Naomi Jane Adams ve Jacqui Brantjes Pittack gibi isimler yer alırken, Zeynep Kartal’ın sürdürülebilirlik felsefesiyle tasarladığı yeni koleksiyonu Cadaro Mücevherat’ın ışıltılı tasarımlarıyla buluştu. Özel açılış davetinde sevilen şarkıcı Victoria Ekonova’nın performansı da davetliler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Zeynep Kartal londra mücevher

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Koç'tan kızına özel kutlama

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç kızı Aylin Koç'un doğum gününü kutladı.
Güncel Düğün yeri kız evi!

Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan ve nişanlısı Gökhan Kokuludağ'ın düğün yeri belli oldu.
Güncel Özilhan tatil karelerini paylaştı!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Jet Set Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödül Töreni, dün gece koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez sunucusuz ve seyircisiz gerçekleşti.
Magazin Hattı İngiltere'de Türk rüzgarı!

Ünlü mücevher markası, Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile Londra'da kapılarını açan yeni tasarım mağazası için bir araya geldi.
Haftanın Şıkları Jean uyumu...

Elif Dürüst
Caddeler Aşıklar parkta buluştu

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.
Caddeler Caddelerde keyifli tur

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Özilhan Özkan Bebek'te spor yaparken Irmak Köseoğlu ise oğlunu gezdirirken görüntülendi.
Güncel Bodrum'da 'Şen' kutlama...

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen yeni yaşını çocukları ve torunlarının sürpriziyle kutladı.
Güncel Kosif'ten aşk dolu yıldönümü...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sinan-Melda Kosif çifti evlilik yıldönümlerini kutladı.
Güncel Tezman'dan 'Oyunname II'

Sanat tutkunu Tilda Tezman, yeni kitabı Oyunname II'yi okuyucuların beğenisine sundu.
Güncel 'Benim çocuklarım'

İş insanı Buğra Toplusoy'un eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızları Talia'nın ve eşinin birlikte çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.