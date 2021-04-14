Kamhi iki ayrı festivalde!

Üretimleri ve başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Lara Kamhi yeni çalışması Beta Nova ile; alışılmışın dışında, çok katmanlı bir sanat deneyimi yaşamak isteyenleri interaktif, hareketli ve eğlenceli dünyalara götüren TECHNÊ Sergisi’ne katılıyor. Gizem Renklidağ’ın analog ve dijital teknikleri bir arada kullanarak resim sanatını bambaşka deneyimlere taşıdığı sergi sanatseverleri, tuvallerin teknolojiyle dönüşüp dijitalleştiği, hareketlendiği, sese-müziğe dönüştüğü benzersiz bir deneyime davet ediyor. 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açılacak sergi, hafta içi pandemi koşullarına uygun olarak gezilebilecek. Sanatçının üç bölümden ulaşan İçine Çeken Cehalet – Deneyimlenebilir Sanrılar adını verdiği video çalışması ise 19-21 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi ortamda düzenlenen Amber Network Festivali’ne katılacak. Gerçekliğin sanal, sanallığın da gerçekçilik düzlemini araştıran bu kısa video çalışmasında Lara Kamhi; mitler, masallar ve efsanelerden evrilen günümüz popüler kültürüne değinirken, bilgi adı altında yüceltilen bir nevi cehaletin hipnotik akışında kaybolmuş bakışlarımızın tarihçesini inceliyor. Kamhi festival kapsamında, Zoom üzerinden çalışmasıyla ilgili bir de söyleşi gerçekleştirecek.