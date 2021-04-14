Magazin Hattı

Kamhi iki ayrı festivalde!

Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi nisan ayında yeni eseriyle İzmir’de düzenlenen bir sergiye katılırken, video çalışması ve yönetmenliğini üstlendiği klipleri de iki ayrı uluslararası festivalde yer aldı.

14 Nisan 2021 Çarşamba
Kamhi iki ayrı festivalde!

Üretimleri ve başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Lara Kamhi yeni çalışması Beta Nova ile; alışılmışın dışında, çok katmanlı bir sanat deneyimi yaşamak isteyenleri interaktif, hareketli ve eğlenceli dünyalara götüren TECHNÊ Sergisi’ne katılıyor. Gizem Renklidağ’ın analog ve dijital teknikleri bir arada kullanarak resim sanatını bambaşka deneyimlere taşıdığı sergi sanatseverleri, tuvallerin teknolojiyle dönüşüp dijitalleştiği, hareketlendiği, sese-müziğe dönüştüğü benzersiz bir deneyime davet ediyor. 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açılacak sergi, hafta içi pandemi koşullarına uygun olarak gezilebilecek. Sanatçının üç bölümden ulaşan İçine Çeken Cehalet – Deneyimlenebilir Sanrılar adını verdiği video çalışması ise 19-21 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi ortamda düzenlenen Amber Network Festivali’ne katılacak. Gerçekliğin sanal, sanallığın da gerçekçilik düzlemini araştıran bu kısa video çalışmasında Lara Kamhi; mitler, masallar ve efsanelerden evrilen günümüz popüler kültürüne değinirken, bilgi adı altında yüceltilen bir nevi cehaletin hipnotik akışında kaybolmuş bakışlarımızın tarihçesini inceliyor. Kamhi festival kapsamında, Zoom üzerinden çalışmasıyla ilgili bir de söyleşi gerçekleştirecek.

Lara Kamhi festival

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Baba-kızın Boğaz keyfi

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Melda Kosif babası Cefi Kamhi'yle birlikte Boğaz'da görüntülendi.
Moda Dijital 'Fashion Week İstanbul' başladı!

Tamamen dijital platformlar üzerinden gerçekleşen Fashion Week İstanbul etkileyici şovlarla başlayarak ilk günü geride bıraktı.
Magazin Hattı Kamhi iki ayrı festivalde!

Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi nisan ayında yeni eseriyle İzmir’de düzenlenen bir sergiye katılırken, video çalışması ve yönetmenliğini üstlendiği klipleri de iki ayrı uluslararası festivalde yer aldı.
Moda Moda haftasına özel tasarımlar

Dijital olarak gerçekleşen Fashion Week İstanbul'a Türk tasarımcılardan Niyazi Erdoğan'ın özel koleksiyonu damga vurdu.
Caddeler Bebek'te spor...

İş insanı Murat Özyeğin ve eşi Yasemin Güçkan Özyeğin Bebek'te spor yaparken ilk kez görüntülendiler.
Davetler Sakıp Sabancı, ödüllerle anıldı

Merhum işadamı Sakıp Sabancı ölüm yıldönümünde, 16. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin verilmesiyle anıldı.
Güncel Bodrum'da ralli heyecanı!

2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 81 otomobil ve 162 sporcu ile katılımıyla gerçekleştirildi.
Caddeler Koronavirüs sonrası ilk kez Bebek'te...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza, sevgilisi İbrahim Kutluay'ın koronavirüsü yenmesinin ardından ilk kez Bebek'te birlikte görüntülendiler.
Güncel Boynerler doğada...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner-Cem Telvi, Elif Boyner-Cihan Ayger çifti ve Emine Boyner Kürşat doğada dostlarıya bir araya geldi.
Güncel Hoşgeldin Nejat bebek...

Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü Esra Eczacıbaşı ve eşi iş insanı Murat Coşkun'un oğulları Nejat Kaya dünyaya gözlerini açtı.
Güncel Özilhan güneşlendi!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, hafta sonunu ailesiyle birlikte güneşin keyfini çıkartarak değerlendirdi.
Jet Set BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu...

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.