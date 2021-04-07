Özel oyuncaklar Nişantaşı'nda...

Okul öncesi öğretmeni ve Influencer Güler Işık, çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimlerini desteklemek için Emmi Pikler Pedagojisinden ilham alarak tasarladığı ahşap oyuncaklarını Nişantaşın’da davetlilere ve basın mensuplarına tanıttı. Güler Işık, 'Pandemi döneminde eve kapanan çocukların yaşadığı sorunların, bir eğitimci olarak farkındayım. Bu süreçte elimi taşın altına koydum ve yerel, etik- sürdürebilir üretime dayanan, güvenliği test edilmiş ve çocukların gelişimine katkısı kanıtlanmış oyuncaklar ürettim' dedi. Bu oyuncakları bir sene boyunca kendi çocuklarında deneyimleyen Güler Işık bir de oyuncakları oynayacak çocuklar için “Ebeveyn Rehberi” hazırladı.

Ferit TUĞLUK