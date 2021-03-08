Kadınlar Günü'ne özel etkinlik

Geçtiğimiz sene başlayan ve iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayan Grace Brands’li Çay Saatleri dizisinin Mart ayı konuğu Pervin Ersoy oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde gerçekleşen çay saatinde günün anlam ve önemine vurgu yapan mesajlar veren Pervin Ersoy, “kadına şiddetin bittiği gün Kadınlar Gününü kutlayacağımız gün olsun.” diyerek kadınların yaşadığı hayati sorunlara dikkat çekti. Rotahane çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Pervin Ersoy, seyahat tercihlerinin yanı sıra dekorasyon zevkiyle de yakından takip edilen isimlerden biri. Dünyaca ünlü tasarım markalarının yemek takımlarını, dekoratif objelerini, duvar kağıdı ve çatal bıçak takımlarını Bebek’teki mağazasında meraklılarıyla buluşturan markayıda yakından takip ettiği bilinen Ersoy, sevdiklerine sık sık buradan hediyeler aldığını da söyledi.