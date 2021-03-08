Magazin Hattı

Kadınlar Günü'ne özel etkinlik

Dünyaca ünlü, özel tasarım markalarını çatısı altında buluşturan ünlü markanın kurucuları Duygu İçil ve Sanem İçil Bebek’teki mağazalarında Pervin Ersoy’u ağırladılar.

08 Mart 2021 Pazartesi
Kadınlar Günü'ne özel etkinlik

Geçtiğimiz sene başlayan ve iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayan Grace Brands’li Çay Saatleri dizisinin Mart ayı konuğu Pervin Ersoy oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde gerçekleşen çay saatinde günün anlam ve önemine vurgu yapan mesajlar veren Pervin Ersoy, “kadına şiddetin bittiği gün Kadınlar Gününü kutlayacağımız gün olsun.” diyerek kadınların yaşadığı hayati sorunlara dikkat çekti. Rotahane çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Pervin Ersoy, seyahat tercihlerinin yanı sıra dekorasyon zevkiyle de yakından takip edilen isimlerden biri. Dünyaca ünlü tasarım markalarının yemek takımlarını, dekoratif objelerini, duvar kağıdı ve çatal bıçak takımlarını Bebek’teki mağazasında meraklılarıyla buluşturan markayıda yakından takip ettiği bilinen Ersoy, sevdiklerine sık sık buradan hediyeler aldığını da söyledi.

Pervin Ersoy Duygu İçil Sanem İçil bebek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Kate Winslett'ın tılsımlı kolyesi...

Bee Goddess, ünlü oyuncu Kate Winslett’ın bir kez daha tercihi oldu.

Güncel Kadınlar Günü'ne özel paylaşım

Sosyetenin ünlü simaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.
Güncel "Cinsiyet eşitliğinin olduğu bir dünya yaratabiliriz"

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ve Melisa Mutlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Güncel Alkoçlar mutfakta...

Sağlıklı yaşama ve doğal beslenmeye özen gösteren Neslişah Alkoçlar Düzyatan, mutfağa girerek yemek yaptı.

Güncel Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyoruz.

Magazin Hattı Kadınlar Günü'ne özel etkinlik

Dünyaca ünlü, özel tasarım markalarını çatısı altında buluşturan ünlü markanın kurucuları Duygu İçil ve Sanem İçil Bebek’teki mağazalarında Pervin Ersoy’u ağırladılar.
Caddeler Hakko, sevgilisiyle yemekte...

Genç iş insanı Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz'la birlikte Bebek'te ki bir mekanda görüntülendi.
Caddeler Aşıklar Bebek'te...

Aşklarına doludizgin devam eden Alara Koçibey ve Eren Morova çifti Bebek'te görüntülendi.

Güncel Teknede bir araya geldiler

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Tilda Tezman arkadaşlarıyla teknede buluştu.
Güncel Beylerin Boğaz keyfi...

İş dünyasının ünlü beyleri, Boğaz'ın keyfini bir araya gelerek çıkardı.

Güncel Doğaya dönüş...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melda Kosif, güneşli havaya görünce açık havada yürüyüş yaptı
Güncel Leopar aşkı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Aloğlu, evde dostlarını ağırladı. Leopar desenli konseptte misafirlerine sunum yapan Aloğlu'nun masa düzeni çok beğenildi