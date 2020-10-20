Özel açılış...

İstanbul’daki üçüncü mağazasını açan dünyaca ünlü marka, ortak bir mimari anlayışa sahip alışveriş merkezi Emaar Square Mall’da geçtiğimiz akşam özel bir davetle kapılarını açtı.

İstanbul’daki üçüncü mağazasını açan dünyaca ünlü marka, ortak bir mimari anlayışa sahip alışveriş merkezi Emaar Square Mall’da özel bir davetle kapılarını açtı. Açılışta, konuklar kapıda Jazz Band müzisyenler tarafından karşılandı. Mağaza açılış kurdelesi Mahide Şavkay, Juliette Streichenberger, Florian Ciraen, Kaan Kuruoğlu ve Francesca di Carrobio tarafından kesildi. Davetlilerin özel bilekliklerle içeri girdiği bu seçkin gecede at maskeli mankenler içeride oynanan renkli oyunlarda misafirlere unutamayacağı bir deneyim yaşattı. Geceye katılan isimler arasında; Demet Sabancı Çetindoğan, Bahar Şer, Buket Taşdelen vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde misafirler DJ Ozan Çolakoğlu’nun performansıyla keyifli anlar yaşadı.