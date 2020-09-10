Sanata ve sanatçıya destek!

Inoliva İlaç, Türkiye'de bir ilk olarak Sanat Seninle Derneği ile iş birliği yaparak genç sanatçılara destek oldu.

2019 yılında kurulan Inoliva İlaç, Türkiye'de bir ilk olarak Sanat Seninle Derneği ile iş birliği yaparak genç sanatçılara destek oluyor. Skyland İstanbul'da önceki gün, "Sanatsal Maskeler" projesi için özel üretilen ve 20 parçadan oluşarak sanat eseri haline gelen maske koleksiyonu sergilendi. Özellikle pandemi döneminde zor zamanlar yaşayan genç sanatçılar

için kolları sıvayan Sanat Seninle Derneği ve Inoliva İlaç, firmanın yeni piyasaya çıkarttığı iyonize formüllü çinko asetat

pastilleri için özel üretilen maskelerde genç sanatçıların eserlerini kullanarak, her bir maskeyi sanat eserine dönüştürdü.

Proje hakkında konuşan Inoliva İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen; şirket olarak bu şekilde bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan dolayı çok büyük bir gurur duyduklarını belirtti. Genç sanatçıların eserlerinin orijinallerini ve telif haklarını alarak maskelerin üzerinde uyguladıklarını ve bu yolla maskeleri görüntü olarak hem çok şık hale getirdiklerini hem de sanata destek sağladıklarını belirtti. Şirket olarak sanata ve sanatçıya yatırımlarının devam edeceğini belirten Dölenmen; toplam 20 parçadan oluşan sanat koleksiyonlarının henüz başlangıç olduğunu, çalışmalarının sürdürülebilir bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi. Genç sanatçılar; Eda Çığırlı, Mehmet Ali Yıldız, Joel

Menemşe, Mehmet Yıldırım ise projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, sanatın yaygınlaştırılması için

çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.