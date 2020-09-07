Şık koleksiyon görücüye çıktı

Kığılı markasının 2020-21 sonbahar kış reklam filmi çekimlerini tamamladı.

Oyuncu Oktay Kaynarca, reklam yüzü olduğu Kığılı markasının 2020-21 sonbahar kış reklam filmi çekimleri için kameraların karşısına geçti. Oktay Kaynarca, Santralistanbul’da gün boyusüren çekimler sırasında gazetecileri sorularını yanıtladı. Rol aldığı “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin yeni sezon çekimlerinin bir haftaya kadar başlayacağını belirten Oktay Kaynarca, “Tek sıkıntı şu pandemi dönemini doğru atlatabilmek. Bir kazaya belaya umarım denk gelmeyiz. Geçtiğimiz sezonda elimizden geldiğince çok ciddi önlemler aldık. Şükür setimizde hiçbir sıkıntı olmadı. Umuyorum bu senede bir şey olmadan tamamlayacağız.” dedi. Kiğılı Ceo’su Hilal Suerdem ‘’Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Türki cumhuriyetlerde de çok sevilen Oktay Kaynarca, duruşuyla Avrupa’daki müşterilerimizin de oldukça hoşuna gidiyor. Azerbaycan mağazalarımızın açılışında yaşanan izdiham Oktay Kaynarca’nın markamıza olan katkısının en güzel örneğidir’’ diyerek devam eden iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor" dedi.

Onur AYDIN