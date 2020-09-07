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Erciyaslar'ın mutlu günü

Nesil Erciyas, Gizem Hazır ile geçtiğimiz akşam Bodrum Torba’daki Moyo Otel’de gerçekleşen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.

Tekstilci ve turizmci iş insanı Adnan Erciyas ve Sibel Erciyas’ın oğulları Nesil Erciyas, inşaatçı Mehmet Hazır ve Cahide Hazır’ın kızları Gizem Hazır ile geçtiğimiz akşam Bodrum Torba’daki Moyo Otel’de gerçekleşen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt’un kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Hayri Yazıcı, Mehmet Cansun, Muhlis Erciyas, Ziynet Sali, Neriman Özkan ve Ali Hazır yaptı. Gizem Hazır, Vakko marka gelinliği ile dikkatleri üzerine çekerken, Nesil Erciyas Beymen özel dikim damatlığı ile oldukça şıktı. Aralarında Hayri Yazıcı, Bahar-Ozan Şer, Mehmet-Nihal Cansun, Yavuz-Türkan İskenderoğlu, Ziynet Sali-Erkan Erzurumlu, Okan-Zeynep Karacan, Cem Çağatay, Hale Bengisu Arzu Uzel gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından yaklaşık iki yüz davetlinin katıldığı düğün töreninde Nesil-Gizem Erciyas çiftinin nikah şahitliğini yapan Ziynet Sali muhteşem bir konser verdi. Düğün sonrasında düzenlenen after partyde Jabbar ve Deeprise sahne aldı. Nesil-Gizem Erciyas çifti düğün töreninin ardından bir haftalık balayı tatili için Marmaris’e gittiler.

Hakan YAĞCI

Etiketler
Güzel aşkta mutlu son Nesil Erciyas Gizem Hazır
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