Sabancı Vakfı'ndan “Fark Yaratanlar”...

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 11. sezonunda Fark Yaratan seçilen Konuşması Gerek platformu dezavantajlı bölgelerdeki kadınların menstrual ürünlere erişebilmeleri ve regl konusundaki tabunun yıkılması için çalışmalar yürütüyor, regl yoksulluğu ve adil vergilendirme konusunda hak savunuculuğu yapıyor.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 11. sezonunda Fark Yaratan seçilen Konuşmamız Gerek platformu dezavantajlı bölgelerdeki kadınların menstrual ürünlere erişebilmeleri ve regl konusundaki tabunun yıkılması için çalışmalar yürütüyor, regl yoksulluğu ve adil vergilendirme konusunda hak savunuculuğu yapıyor.Regl konusunda daha açık bir diyaloğa katkıda bulunmak amacıyla çalışan Konuşmamız Gerek platformu hakkında görüşlerini bildiren Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan: “Sabancı Vakfı 11. Sezon Fark Yaratanı seçilen ‘Konuşmamız Gerek’ platformu, vakıf olarak odaklandığımız hedef kitlelerin arasında yer alan kadınlar ve kız çocuklarını cinsel sağlık ve regl olmak konularında bilgilendirerek önemli bir boşluğu dolduruyor. Konuşmamız Gerek ekibi verdikleri eğitimlerde, genç kızların çevreleri ve aileleriyle konuşma imkanı bulamadıkları konuların konuşulacağı güvenli alanlar yaratıyor ve bu vesileyle regl tabusunu yıkmayı amaçlıyor. Ekibin bir diğer önemli hedefi de Türkiye’de dezavantajlı bölgelerdeki kadınların yaşadığı regl yoksulluğuna çözüm bulmak. Eğitimler sırasında mevsimlik tarım işçisi kadınların maddi güçlerinin hijyenik ped almaya yetmediğini gören İlayda ve Bahar, regl yoksulluğunun ülkemizde mücadele edilmesi gereken bir alan olduğunu görüyor. Ülkemizde hijyenik ped vergilendirilmesinin lüks ürün kategorisinden çıkarılması ve adil bir şekilde vergilendirilmesi için çalışıyorlar. Regl hayatın bir parçası, bu yüzden bir eşitsizlik alanı olmamalı. Genç kızlar, kadınlar regl tabusu ve yoksulluğu nedeniyle sağlık hakkından ödün vermek zorunda kalmamalı. Bu hedefle çalışan ‘Konuşmamız Gerek’ platformunu desteklemenin, bu mücadelenin yaygınlaştırılmasına katkı sunabilmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.