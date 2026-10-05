Sürpriz düet...

Dua Lipa, Shakira'nın İspanya'nın başkenti Madrid'deki sekizinci konserine sürpriz konuk oldu. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Lipa ile Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 'Antologia' adlı şarkıya düet yaptı. Lipa'nın İspanyolca şarkıyı seslendirmesi, hem Shakira'nın hem de seyircilerin takdirini kazandı. Şarkıya başlamadan önce 49 yaşındaki Shakira, 31 yaşındaki Lipa'yı "tanrıça" olarak nitelendirdi ve onun bir hayranı olduğunu dile getirdi. Latin yıldız, daveti kabul ettiği için meslektaşına teşekkür etti. Heyecanını zorlukla gizleyebilen Shakira, Lipa'nın şarkıya girdiği anlarda hareketleriyle beğenisini gösterdi. Dua Lipa daha önce 2025'te Bogota'daki konserinde de bu şarkıyı söylemişti. Lipa'nın Madrid seyircisine veda edip sahneden ayrılmasının ardından Shakira konserine devam etti. Her iki sanatçı da düet performansını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Shakira, "Dün gece Dua Lipa ile birçoğumuzun hayali gerçek oldu" derken, Lipa da İspanyolca mesajında, "Antologia'yı söylemek üzere sahneye davet ettiğin için teşekkür ederim! Sanki sen, ben ve izleyici biriz gibi hissettim. Beni eve götürdüğün için bu güzel anıya çok minnettarım!" ifadesini kullandı.