Prenses Kate'ten anlamlı ziyaret...

Galler Prensesi Kate Middleton, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında West Sussex Minibuses’ın desteğiyle Pulborough Village Hall’da düzenlenen haftalık öğle yemeği kulübünü ziyaret etti. Ziyarette katılımcılar ve gönüllülerle bir araya gelen Prenses, sıcak ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Galler Prensi ve Prensesi’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan karelerde, Kate Middleton’ın topluluk üyeleriyle yakından ilgilendiği ve sohbet ettiği görüldü. Paylaşımda, bu tür buluşmaların arkadaşlık kurma, yalnızlığı azaltma ve genel refahı destekleme hususundaki önemine dikkat çekildi. Prenses Kate’in şık ve zarif tarzıyla katıldığı bu anlamlı ziyaret, sosyal medyada da takipçiler tarafından büyük beğeni ve takdir topladı.