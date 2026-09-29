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Paris'te görkemli defile...

Dünyaca ünlü isimler Eyfel Kulesi önünde düzenlenen görkemli defilede podyuma çıktı.

Giriş: 29 Eylül 2026, Salı 10:07
Paris'te görkemli defile...
KENDALL JENNER 
CARA DELEVINGNE
EVA LONGORIA
HEIDI KLUM 
CELINE DION
GENEL
Paris'te görkemli defile...
KENDALL JENNER 
CARA DELEVINGNE
EVA LONGORIA
HEIDI KLUM 
CELINE DION
GENEL

Güzellik ve moda dünyasının önde gelen temsilcileri, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Le Défilé etkinliklerinde bir araya geldi. Paris'in simge noktalarından Eyfel Kulesi'nin hemen önündeki Place Joffre'da gerçekleştirilen dev organizasyonda oyuncu Serenay Sarıkaya da yer aldı. Yüzü olduğu bir markanın elçisi olarak podyumda boy gösteren Sarıkaya, rahat tavrı, kendinden emin hali ve enerjisiyle dikkat çekti. Bu yıl 'Express Your Worth' (Değerini Ortaya Koy) temasıyla hayata geçirilen Le Defile; kadınların güçlenmesini, kız kardeşliği, kapsayıcılığı ve modanın birleştirici gücünü odağına aldı. Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünya yıldızlarının da yer aldığı küresel güzellik elçileriyle aynı podyumu paylaştı.

Eyfel Kulesi podyum
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