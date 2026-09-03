Venedik Film Festivali'nde yıldızlar geçidi

83. Venedik Film Festivali, görkemli açılış seremonisi ve kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimlerle büyülemeye devam ediyor. Gecenin en çok konuşulan detayları arasında sinema dünyasının efsanevi ismi George Clooney ve eşi Amal Clooney ile Formula 1’in stil ikonu çifti Carlos Sainz ve Rebecca Donaldson yer aldı. Açılış seremonisinin en dikkat çekici anları, sinemaya sunduğu yıllara yayılan katkıları nedeniyle Yaşam Boyu Başarı Altın Aslanı’na layık görülen George Clooney etrafında şekillendi. Ödülünü sahnede Laura Dern’ün elinden alan efsanevi oyuncu, tören öncesinde kırmızı halıdaki eğlenceli tavırlarıyla geceye damgasını vurdu. Her zamanki muzip tarzını sergileyen Clooney, bir anlığına fotoğrafçıların arasına karışıp eline aldığı makineyle objektifin diğer tarafına geçti. Basın mensuplarının arasına oturarak onları fotoğraflayan usta aktör, festivalin en renkli karelerinden birine imza attı. Klasik smokiniyle göz dolduran George Clooney’ye eşlik eden Amal Clooney ise şıklığıyla nefes kesti. Amal Clooney, Haider Ackermann’ın Tom Ford için özel olarak tasarladığı siyah drapeli elbisesiyle gecenin en zarif isimleri arasında yerini aldı. Kırmızı halının bir diğer ilgi odak noktası ise Formula 1 dünyasının en şık çiftlerinden biri olarak gösterilen Carlos Sainz ve Rebecca Donaldson oldu. Armani Beauty’nin özel davetlisi olarak "Ink" filminin galasına katılan ikili, zarafetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Giorgio Armani imzalı tasarımlarla kırmızı halıda yürüyen çift, festivalin unutulmazları arasına girdi.