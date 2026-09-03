Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Jet Set
Jet Set

Venedik Film Festivali'nde yıldızlar geçidi

83. Venedik Film Festivali'nin açılışında Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan George Clooney kırmızı halıdaki eğlenceli anlarıyla geceye damga vururken; Amal Clooney, Carlos Sainz ve Rebecca Donaldson şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

Giriş: 03 Eylül 2026, Perşembe 10:24
Venedik Film Festivali'nde yıldızlar geçidi
LAURA DERN, GEORGE CLOONEY
GEORGE-AMAL CLOONEY
CARLOS SAINZ, REBECCA DONALDSON 
CARLOS SAINZ, REBECCA DONALDSON 
STELLA MAXWELL
GEORGE CLOONEY
GEORGE CLOONEY
Venedik Film Festivali'nde yıldızlar geçidi
LAURA DERN, GEORGE CLOONEY
GEORGE-AMAL CLOONEY
CARLOS SAINZ, REBECCA DONALDSON 
CARLOS SAINZ, REBECCA DONALDSON 
STELLA MAXWELL
GEORGE CLOONEY
GEORGE CLOONEY

83. Venedik Film Festivali, görkemli açılış seremonisi ve kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimlerle büyülemeye devam ediyor. Gecenin en çok konuşulan detayları arasında sinema dünyasının efsanevi ismi George Clooney ve eşi Amal Clooney ile Formula 1’in stil ikonu çifti Carlos Sainz ve Rebecca Donaldson yer aldı. Açılış seremonisinin en dikkat çekici anları, sinemaya sunduğu yıllara yayılan katkıları nedeniyle Yaşam Boyu Başarı Altın Aslanı’na layık görülen George Clooney etrafında şekillendi. Ödülünü sahnede Laura Dern’ün elinden alan efsanevi oyuncu, tören öncesinde kırmızı halıdaki eğlenceli tavırlarıyla geceye damgasını vurdu. Her zamanki muzip tarzını sergileyen Clooney, bir anlığına fotoğrafçıların arasına karışıp eline aldığı makineyle objektifin diğer tarafına geçti. Basın mensuplarının arasına oturarak onları fotoğraflayan usta aktör, festivalin en renkli karelerinden birine imza attı. Klasik smokiniyle göz dolduran George Clooney’ye eşlik eden Amal Clooney ise şıklığıyla nefes kesti. Amal Clooney, Haider Ackermann’ın Tom Ford için özel olarak tasarladığı siyah drapeli elbisesiyle gecenin en zarif isimleri arasında yerini aldı. Kırmızı halının bir diğer ilgi odak noktası ise Formula 1 dünyasının en şık çiftlerinden biri olarak gösterilen Carlos Sainz ve Rebecca Donaldson oldu. Armani Beauty’nin özel davetlisi olarak "Ink" filminin galasına katılan ikili, zarafetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Giorgio Armani imzalı tasarımlarla kırmızı halıda yürüyen çift, festivalin unutulmazları arasına girdi.

Venedik Film Festivali George Clooney Amal Clooney Carlos Sainz Rebecca Donaldson
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

'JLO' sporda...
Jet Set

'JLO' sporda...

Spor rutininden asla vazgeçmeyen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, spor salonuna giderken objektiflere yansıdı.
Clooney çifti Venedik'te...
Jet Set

Clooney çifti Venedik'te...

Sinema dünyasının heyecanla beklediği Venedik Film Festivali başlarken, şehre ilk ulaşan isimler George ve Amal Clooney oldu. Tekneyle Venedik’e giriş yapan gözde çift tarzlarıyla büyülerken; usta aktör George Clooney’nin törende alacağı "Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü" şimdiden merak konusu oldu.
Beckhamlardan oğullarına destek
Jet Set

Beckhamlardan oğullarına destek

David ve Victoria Beckham'ın 21 yaşındaki oğlu Cruz, İngiltere'deki Reading Festival'de müzik yeteneğini sergiledi. Gururlu anne-baba Beckham'lar, oğullarına konser esnasında destek verdi.
Pantaleo Dell’Orco, Bodrum'a geldi
Jet Set

Pantaleo Dell’Orco, Bodrum'a geldi

Dünyaca ünlü moda devi Giorgio Armani'nin uzun yıllar sağ kolu olarak bilinen Leo dell'Orco, tatil için Bodrum'u tercih etti.
Moda şovuna geri sayım başladı
Jet Set

Moda şovuna geri sayım başladı

Yılın en büyük moda gösterisinin tarihi açıklandı. Canlı olarak izlenebilecek 2026 Victoria's Secret Moda Şovu'na geri sayım başladı.
Dua Lipa'nın yeni favorisi...
Jet Set

Dua Lipa'nın yeni favorisi...

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, kurucusu olduğu kitap kulübü üzerinden okuduğu kitabı takipçileriyle paylaştı.
Hadid kardeşlerin tatil kaçamağı...
Jet Set

Hadid kardeşlerin tatil kaçamağı...

Dünyaca ünlü süper modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid, aile ve dostlarıyla birlikte çıktıkları tatilden en özel karelerini takipçileriyle paylaştılar.
Ivanka Trump dalgalara meydan okudu
Jet Set

Ivanka Trump dalgalara meydan okudu

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Kosta Rika tatilinde sörf tahtası üzerinde atletik yeteneğini sergiledi.
Minik 'Bieber' 2 yaşında...
Jet Set

Minik 'Bieber' 2 yaşında...

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber ile Amerikalı model Hailey Bieber'ın oğlu Jack Blues, iki yaşına girdi.
Dua Lipa Portofino'da
Jet Set

Dua Lipa Portofino'da

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, tatil için gittiği Portofino'da kız arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı
Ronaldo çiftinin sade nikah töreni
Jet Set

Ronaldo çiftinin sade nikah töreni

Milyarder futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, beklendiği gibi gösterişli bir düğünle evlenmedi. Çiftin yeni yayımlanan fotoğrafları, sadece beş çocuklarının bulunduğu oturma odasında, en sade kıyafetlerle düğün yaptıklarını gösterdi
Alessandra Ambrosio evlilik teklifi aldı
Jet Set

Alessandra Ambrosio evlilik teklifi aldı

Alessandra Ambrosio, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu mücevher tasarımcısı sevgilisi Buck Palmer'ın evlenme teklifine "Evet" dedi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.