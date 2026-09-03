'JLO' sporda...

Jennifer Lopez, egzersiz rutininden asla vazgeçmiyor. 57 yaşındaki şarkıcı, sahnedeki enerjik ve fit görünümünü de bu alışkanlığına borçlu. Her zaman katıldığı etkinliklerde, kırmızı halılarda şıklığıyla adından söz ettiren sanatçı, spor salonunda bile sade giyinmeyi tercih etmiyor. Amerikalı şarkıcı, Santa Monica'da bir spor salonuna giderken görüntülendiğinde baştan aşağı bordo renkli bir spor kıyafet tercih etmişti. Uyumlu beyzbol şapkası ve büyük boy güneş gözlükleriyle dikkat çeken Lopez, antrenmana giderken bile makyaj yapmayı ihmal etmemişti.