Clooney çifti Venedik'te...

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney ve eşi insan hakları avukatı Amal Clooney, bu yıl düzenlenen Venedik Film Festivali'ne katılmak üzere Venedik’e ulaştı. Festival açılışı öncesinde şehre tekneyle giriş yapan ünlü çift, şıklıkları ve enerjileriyle dikkatleri üzerine çekti. Amal Clooney zeytin yeşili şık tulumu ve ceketiyle göz doldururken, George Clooney spor ve rahat tarzıyla hayranlarını selamladı.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü Verilecek

Festivalin bu yılki en özel anlarından biri George Clooney için yaşanacak. Usta aktör, açılış töreninde sinema dünyasına sunduğu katkılardan dolayı festivalin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün (Golden Lion for Lifetime Achievement) sahibi olacak. Venedik’te kırmızı halı heyecanı başlarken, gözler ikilinin festival süresince sergileyeceği diğer tarzlara ve tören gecesine çevrildi.