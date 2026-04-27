Jet Set

'JLO' kaslarını sergiledi

Spor salonunda geliştirdiği karın kaslarını gururla sergileyen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, hayranlarından tam not aldı.

Giriş: 27 Nisan 2026 Pazartesi 12:32 Güncelleme: 27 Nisan 2026 Pazartesi 12:32
Jennifer Lopez, sporla şekillendirdiği fit vücudunu sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı. 56 yaşındaki sanatçı, pazar sabahı erken saatlerde yaptığı bir egzersiz sırasında çekilmiş fotoğraflarında kaslı karnını göstermek için aynanın karşısında poz verirken görülüyor. Lopez, sıkı çalışmasına vurgu yaparak, "Kalk ve çalış" mesajını yazdı. Fit görünümüne çok sayıda beğeni ve övgü yorumu alan Lopez'e ünlü fitness eğitmeni Tracy Anderson da "O karın kasları!" diye yazıp kalp emojileri koyarak destek verdi. Lopez'e yapılan bir başka yorum da "Saf disiplin. Zamansız ilham kaynağı" şeklindeydi. İki yıl süren evliliğin ardından Ağustos 2024'te Ben Affleck'e boşanma davası açan ve Ocak 2025'te resmen boşanan Lopez, geçen ay verdiği bir röportajda, boşanmasının ardından "mutlu" ve "özgür" olduğunu söylemişti. "Mutlu bir dönemdeyim" diyen şarkıcı, "Sanırım hayatımda ilk defa özgür hissediyorum, kendi başımayım. Ve bu gerçekten çok iyi hissettiriyor" ifadesini kullanmıştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.