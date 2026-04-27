Bieber oğluyla balık tuttu

Justin Bieber, oğlu Jack Blues ile balık tutarken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Instagram gönderisinde Bieber, bir gölde elinde olta tutarken kucağında bir yaşındaki bebeği görülüyor. Bugüne dek oğlunun fotoğraflarını defalarca paylaşmış olsa da hiç yüzünü göstermeyen Bieber, bu kez de Jack Blues'un yüzünü kapüşonuyla gizledi. Bieber, geçtiğimiz iki hafta sonu üst üste Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde seyirci karşısına çıkmış, bu gösterilerden 10 milyon dolar kazandığı öğrenilmişti. Eşi Hailey Bieber ve oğlu Jack Blues, Justin Bieber'ın konserlerinde ve provalarında görüntülenmişti. Bieber, Coachella sahnesinden eşine ve oğluna sevgi gösterisinde bulunmuş, "Bu güzel hayat için çok minnettarım. Çok gururluyum" demişti. 2018'de evlenen Justin ve Hailey Birber çifti, Ağustos 2024'te oğulları Jack'i kucaklarına aldı.