Jet Set

Kardashian ve Hamilton yemeğe çıktı

Sık sık bir araya gelmeye başlayan Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, baş başa çıktıkları akşam yemeğinde objektiflere yansıdı.

Giriş: 21 Nisan 2026 Salı 10:47 Güncelleme: 21 Nisan 2026 Salı 10:50
İlk kez şubat ayında Super Bowl'da yan yana görülen Kim Kardashian ve Lewis Hamilton çifti, ilişkilerini dolu dizgin yaşarken, artık kameralardan kaçmıyor. Amerikalı realite şov yıldızı Kardashian ve üç kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan İngiliz yarışçı Hamilton, dün akşam ABD'nin Los Angeles şehrinde romantik bir akşam yemeğine giderken görüntülendi. Çift, malibu bölgesindeki ünlü bir suşi restoranına kol kola girerken, objektiflerden kaçmadı.İki saat süren yemeğin ardından çift, Hamilton'ın otomobiliyle mekandan ayrıldı. Hamilton, Kardashian için arabanın kapısını açarak tam bir centilmenlik örneği sergiledi.İlişkilerini ciddi boyuta taşıdıkları öğrenilen Kardashian ve Hamilton ikilisi, geçen hafta lüks halı alışverişi yapmak üzere bir tasarım mağazasına girerken görülmüştü. Bu alışveriş, çiftin Güney California'da birlikte yaşamaya başlayacaklarına dair ipucu olarak nitelendirilmişti. Monaco'daki çatı katı dairesinde ikamet eden 41 yaşındaki Hamilton ile New York'ta yaşayan 45 yaşındaki Kardashian, 10 yıldan uzun süredir arkadaş olsa da romantik ilişkileri bu yılın başlarında İngiltere ve Fransa'da yaptıkları tatillerle görünür oldu.

