Afrika'da safari yaptılar

Jet Set

Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, nişanlısı Callum Turner ile birlikte macera dolu bir tatile imza attı. Afrika'nın uçsuz bucaksız savanlarında safariye çıkan çiftin romantik ve heyecan dolu anları objektiflere yansıdı.

Giriş: 20 Nisan 2026 Pazartesi 09:55 Güncelleme: 20 Nisan 2026 Pazartesi 09:55
Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren nişanlısı Callum Turner ile birlikte rotasını Afrika kıtasına çevirdi. Yoğun çalışma temposuna kısa bir ara veren ünlü çift, Güney Afrika’nın büyüleyici doğasında safariye çıkarak vahşi yaşamın izini sürdü. Deneyimlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Lipa, gezinin kendisi üzerindeki etkisini derin kelimelerle özetledi. Doğanın kalbinde geçirdiği anların hayatındaki en özel yolculuklardan biri olduğunu belirten yıldız, şu ifadeleri kullandı: "Güney Afrika'da hayatımın en inanılmaz yolculuğuna çıktım. Kruger Park ve Sabi Sands arasında, bu kadar güzel hayvanların doğal habitatında olmaktan, bu kadar yakın olmaktan; bunu sözcüklerle ifade etmek zorundayım. Gerçekten unutulmazdı... Böyle bir deneyim, sizinle kalır." Kruger Ulusal Parkı ve Sabi Sands bölgelerinde aslanlardan fillere kadar pek çok türü doğal ortamında gözlemleme şansı bulan çiftin, sade ve doğayla uyumlu halleri dikkat çekti. Lipa’nın paylaşımları kısa sürede milyonlarca beğeni alırken, ünlü şarkıcının bu seyahati "yaşam boyu unutulmayacak bir anı" olarak tanımlaması hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Hafta sonu caddeye çıktılar...

İstanbul’un nabzı yeniden Bebek’te atmaya başladı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, güzel havanın keyfini çıkarmak için Bebek'i tercih etti.
Güncel İskoçya’da motor sporları deneyimi...

İş insanları Hasan Kosif, Süleyman Kosif ve Selim Kosif kardeşler, çocukları Cihan Kosif ve Hilal Kosif Piles ile birlikte bir etkinlik kapsamında İskoçya’ya gitti.
Güncel İzmir'de sanat turu

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, İzmir'de sanat turu yaptı.

Magazin Hattı TEMA-K gönüllülerinden Marakeş’e yolculuk

TEMA-K gönüllü grubunu kuran, sosyal hayatın tanınmış isimleri düzenledikleri kültür turlarıyla vakfa destek olmaya devam ediyor.
Jet Set Afrika'da safari yaptılar

Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, nişanlısı Callum Turner ile birlikte macera dolu bir tatile imza attı. Afrika'nın uçsuz bucaksız savanlarında safariye çıkan çiftin romantik ve heyecan dolu anları objektiflere yansıdı.
Caddeler Koç'un Boğaz keyfi...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel Mezuniyet heyecanı

Ali-Nevbahar Koç çiftinin oğulları Kerim Rahmi Koç mezun olma heyecanı yaşadı.
Güncel Sabancı'nın edebiyat yolculuğu

Pınar Sabancı ve kitap kulübü üyeleri, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın "Huzur" romanını okumakla kalmadı, romanın geçtiği mekanları adım adım gezerek İstanbul’un ruhunu yeniden keşfetti.
Güncel “Hırsların değil, hedeflerin insanıyım”

İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, üniversite öğrencileriyle girişimcilik dersinde bir araya geldi.

Güncel Okyanus ötesinde Türk zarafeti...

İş insanı Caroline Koç, markası Haremlique Istanbul’un Türk misafirperverliğini ve kalitesini Bettina Machler’in eşsiz dokunuşlarıyla Florida’ya taşıdı.
Güncel Turizm Haftası'nı Sapanca’da kutladı

TGA Yönetim Kurulu Üyesi turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, Sapanca’da düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerine katıldı.

Jet Set Rihanna müzik tarihine geçti

Son albümünü 10 yıl önce çıkarmasına rağmen 200 milyonun üzerinde 'dijital single' satış rakamını yakalayan şarkıcı Rihanna, tüm zamanların en çok satan kadın şarkıcısı olarak RIAA satış sertifikasını aldı.

