Afrika'da safari yaptılar

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren nişanlısı Callum Turner ile birlikte rotasını Afrika kıtasına çevirdi. Yoğun çalışma temposuna kısa bir ara veren ünlü çift, Güney Afrika’nın büyüleyici doğasında safariye çıkarak vahşi yaşamın izini sürdü. Deneyimlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Lipa, gezinin kendisi üzerindeki etkisini derin kelimelerle özetledi. Doğanın kalbinde geçirdiği anların hayatındaki en özel yolculuklardan biri olduğunu belirten yıldız, şu ifadeleri kullandı: "Güney Afrika'da hayatımın en inanılmaz yolculuğuna çıktım. Kruger Park ve Sabi Sands arasında, bu kadar güzel hayvanların doğal habitatında olmaktan, bu kadar yakın olmaktan; bunu sözcüklerle ifade etmek zorundayım. Gerçekten unutulmazdı... Böyle bir deneyim, sizinle kalır." Kruger Ulusal Parkı ve Sabi Sands bölgelerinde aslanlardan fillere kadar pek çok türü doğal ortamında gözlemleme şansı bulan çiftin, sade ve doğayla uyumlu halleri dikkat çekti. Lipa’nın paylaşımları kısa sürede milyonlarca beğeni alırken, ünlü şarkıcının bu seyahati "yaşam boyu unutulmayacak bir anı" olarak tanımlaması hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.