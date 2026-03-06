Jet Set

Emma Watson yeni sevgilisiyle yakalandı

'Harry Potter' filmiyle çocuk oyuncu olarak ünlenen Emma Watson, yeni sevgilisiyle objektiflere yakalandı.

Giriş: 06 Mart 2026 Cuma 11:08 Güncelleme: 06 Mart 2026 Cuma 11:08
Emma Watson yeni sevgilisiyle yakalandı

Emma Watson, yeni aşkını buldu. Oyuncu, Meksikalı girişimci Gonzalo Hevia Baillères ile havaalanında öpüşürken görüntülendi. İkili, önce Meksika'daki havaalanında bir araya geldi, daha sonra birlikte akşam yemeğine çıktı. 35 yaşındaki Watson ve Baillères lüks bir restoranda akşam yemeği seçimi yaparken objektiflere takıldı. Çift, ilk olarak 2025'in sonlarında Fransız Alpleri'ndeki Courchevel'de birlikte görülmüştü. Daha sonra Meksika'da bir yarımada olan Punta Mita'da da birlikteydiler. Önde gelen Meksikalı ailelerden birinin üyesi olan Baillères, Alberto Baillères tarafından kurulan Grupo Bal adlı bir holdingle bağlantılı çalışıyor. Holding madencilik, sigorta, perakende ve finans sektörlerinde varlık gösteriyor. Baillères, İsviçre'deki Le Rosey yatılı okulunda ve Miami'deki Ransom Everglades Okulu'nda eğitim gördükten sonra Meksika'da Colegio Vista Hermosa ve Cumbres'te eğitimine devam etti. Daha sonra ekonomi eğitimi aldı. Watson'ın sevgilisi, şu anda yapay zeka teknolojisi şirketi Lok'un CEO'su olarak görev yapıyor.


Emma Watson Harry Potter

