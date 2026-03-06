Sabancı'dan Kadınlar Günü mesajı...

Güncel

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yayımladığı mesajda, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde kararlılık vurgusu yaptı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yayımladığı mesajda, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde kararlılık vurgusu yaptı: "Eşitlik söz konusu olduğunda ses çıkarmaktan, üretmekten ve mücadele etmekten hiç çekinmedik. Çünkü eşitlik için çekinmek hiçbir zaman bir seçenek olamazdı." dedi. Sabancı Vakfı'nın toplumsal cinsiyet eşitliği alanında 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğü istikrarlı çalışmalara ve sahadaki somut etkilerine dikkat çeken Güler Sabancı mesajında şu ifadelere yer verdi: "50 yılı aşkın süredir, nitelikli eğitimden toplumsal ve ekonomik hayata katılıma kadar en temel haklara eşit şekilde erişemeyen kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi için çalışıyoruz. Sistematik engelleri ortadan kaldırmaya yönelik sürdürülebilir ve etkisi ölçülebilir çözümler geliştiriyor; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurumlar, bireyler ve topluluklarla iş birliği içinde kalıcı etki yaratmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." Toplumsal cinsiyet eşitliğini uzun soluklu ve yapısal bir dönüşüm alanı olarak ele alan Sabancı Vakfı, 20 yılı aşkın süredir kadınların ve kız çocuklarının haklara eşit erişimini güçlendirmeye yönelik sürdürülebilir, veriye dayalı ve yaygınlaşabilir modeller geliştiriyor. Eğitimden istihdama, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadeleden sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirmeye kadar farklı alanlarda bütüncül bir etki yaklaşımı benimsiyor. Bu yaklaşımıyla Vakıf, yalnızca proje yürüten bir destekçi değil; güven temelli iş birlikleri kuran, yerelde güçlenen modelleri ulusal ölçekte yaygınlaştıran bir etki ekosistemi oluşturuyor. OECD'nin 2019 yılında yayımladığı filantropi raporunda da cinsiyet eşitliğine odaklanan dünya çapındaki en iyi 7 vakıf arasında gösterilen Sabancı Vakfı, kadınların ve kız çocuklarının yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

