Jet Set

Britney Spears yargılanacak

Britney Spears, 4 Mart'ta alkollü otomobil kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. Dün serbest bırakılan şarkıcı, 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

Giriş: 06 Mart 2026 Cuma 09:47 Güncelleme: 06 Mart 2026 Cuma 09:47
Britney Spears yargılanacak

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, 4 Mart Çarşamba akşamı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gözaltına alındı. TMZ'nin haberine göre Spears, akşam saatlerinde otoyolda polisi tarafından durduruldu. Araçta tek başına olduğu belirtilen şarkıcı, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla polis merkezine götürüldü. Hastanede yapılan kan testi ve sağlık kontrollerinin ardından Spears, dün sabah serbest bırakıldı. Şarkıcının temsilcisi, BBC'ye yaptığı açıklamada olayla ilgili detay vermekten kaçınarak, "Bu talihsiz ve mazur görülemez bir durumdu. Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, hayatında uzun zamandır beklenen değişimin ilk adımı olur ve bu zor dönemde ihtiyaç duyduğu destek ve yardımı alabilir" dedi. Britney Spears'ın temsilcisi, şarkıcının oğullarıyla vakit geçireceğini de belirterek, "Sevdikleri, onun mutluluğu ve başarısı için uzun zamandır beklenen bir plan hazırlayacaklar" ifadelerini kullandı. Gözaltı haberinin ardından Spears, sosyal medya platformu Instagram hesabını kapattı. Şarkıcı, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak. Öte yandan bu olay, Spears'ın trafikle ilgili ilk vukuatı değil. Ünlü şarkıcı, 2007 yılında da Los Angeles'ta park halindeki bir otomobile çarpıp kaçmakla suçlanmıştı. Ancak Spears'ın zararı ödemesi ve jürinin ortak bir karara varamaması nedeniyle dava ceza verilmeden kapanmıştı.

Britney Spears alkollü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 'Koç' 54 yaşında...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, 54. yaşını kutladı.
Güncel Yakın dostlar iftarda buluştu

Pervin Ersoy, Şükran Güzeliş ve Beyza Uyanoğlu yakın dostlarıyla iftarda buluştu.
Magazin Hattı Şehrin ortasında dengeye davet

Kundalini yoga ve meditasyon eğitmeni, ses rehberi Dilara Moran, düzenlediği etkinlikle özel bir deneyim sundu.
Jet Set Ünlü oyuncu imajını değiştirdi

Dünyaca ünlü oyuncu Margot Robbie, yeni filmi 'Uğultulu Tepeler'in (Wuthering Heights) tanıtımını uzun sarı saçlarıyla yaptıktan sonra, imajını değiştirip saçlarını kısalttı.
Güncel Eczacıbaşı’ndan genç girişimcilere "Başarı" formülü

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, geleneksel Ramazan iftarında genç girişimciler ve şirket temsilcileriyle bir araya gelerek iş dünyasının geleceğine dair kritik değerlendirmelerde bulundu.
Davetler Mika-Der’den anlamlı iftar buluşması

Cemiyet hayatının ünlü simaları, depremzede öğrenciler için verilen iftar davetinde bir araya geldi.
Caddeler Bebek yeniden cıvıl cıvıl...

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte İstanbul’un nabzı yeniden Bebek’te atmaya başladı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, baharın keyfini çıkarmak için Bebek'i tercih etti.
Güncel Koçibey’den ilham dolu paylaşım

Alara Koçibey, İstanbul’un tarihi duraklarından Çukurcuma’da gerçekleştirdiği kısa turu takipçileriyle paylaştı.

Güncel Musıkî Eğitim Vakfı’ndan davet...

Musıkî Eğitim Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile Ramazan ayının manevi atmosferini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Güncel Rihanna'nın evine silahlı saldırı

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Beverly Hills'teki evinde korku dolu anlar yaşadı. Pazar günü gerçekleşen olayda, şarkıcının malikanesine yaklaşık 10 el ateş açıldı.
Jet Set "Boşanma işinde ustalaştım"

Jennifer Lopez, konser sırasında seyircilerine, üçüncü eşi Marc Anthony'den boşanma sürecini "Bu işte ustalaşmaya başladım" diye esprili bir çıkışla anlattı.

Güncel GEV, "Dönüştüren Kadınlar"ı ödüllendirdi

Gedik Eğitim Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların topluma kattığı değeri ve ilham veren başarı hikayelerini görünür kılmak amacıyla özel bir bir ödül törenine ev sahipliği yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.