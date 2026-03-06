Ekavart'da "Ahenk" yolculuğu...

İstanbul’un kültür ve sanat hayatında pek çok renkli sanat etkinliğine imza atan Ekav Sanat Galerisi bu kez, dostlarını müzik dolu bir yolculuğa çıkardı. Ekav Başkanı İnci Aksoy, 2026 senesiyle birlikte gerçekleştirdikleri müzik etkinliğinin ilk konuğu Besteci Piyanist Dr. Anjelika Akbar oldu. Dr. Anjelika Akbar "Ahenk" konserleri serisi ile insanların bu kolay olmayan zamanlarda, ahenkli duyguları, umudu, müzik armonisinin vereceği tamlık duygusunu, doğanın "altın oran" esintisini, ve ayağa kalkıp daha ışıklı bir Dünya hayatı için gerekli gücü bulabilmeleri bağlamında ufak da olsa bir katkı sağlamasını diliyor. Ahenk konserlerini galeri, müze ve tarihi dokulara taşıyarak Akbar, müzikal performansına görsel zenginlik katacak illustrasyonlara yer veriyor. Her müze/galerinin mevcut koleksiyonunda halihazırda var olan eserlerinden Anjelika Akbar'ın konserler için özel olarak seçeceği, Ahenk konseptine uygun eserler konser esnasında performans mekanında sergilendi.

Onur AYDIN