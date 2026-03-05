Paris Moda Haftası'nda sanat ve moda...

Güncel

Paris Moda Haftası’nın en özel durağı olan Grand Dîner du Louvre, moda endüstrisinin sanatı koruma gücünü tescilledi. Tarihi dokuyla modern vizyonu birleştiren defile, müze mirasının yarınlara taşınması için atılan en şık adım oldu.

Paris Moda Haftası, bu yıl ikincisi düzenlenen Grand Dîner du Louvre galasıyla şehre unutulmaz bir imza attı. "Le Louvre, la nuit" (Geceleyin Louvre) temasıyla kapılarını açan müze, moda dünyasının en güçlü 300 ismini ağırladı. Daru Galerisi’nin büyüleyici koridorlarında yankılanan bu özel gece, lüks segmentin dev markalarının desteğiyle sanatı koruma misyonunu üstlendi. Bu ihtişamlı buluşma sadece stil şovlarına sahne olmadı; aynı zamanda somut bir amaca hizmet etti. Geceden elde edilen 1,6 milyon euro, müzenin paha biçilemez mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma çalışmaları için fona aktarıldı. Bu rakam, modanın sadece bir tüketim unsuru değil, kültürel değerleri ayakta tutan stratejik bir güç olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Müze Koridorlarında Tasarımın Tescili

Stratejik iş birliklerinin kutlandığı gala, modanın sanatsal bir değer olarak müze envanterindeki yerini pekiştirdi. Tasarımcılar, modeller ve sanatçılar; tarihin en ikonik eserleri arasında dolaşırken, modanın "yaşayan bir sanat formu" olduğu gerçeği hafızalara kazındı. Sanatın ev sahipliğinde gerçekleşen bu akşamda, davetlilerin seçimleri de en az müzedeki eserler kadar dikkat çekiciydi. İşte o tarihi atmosferde görünümleriyle iz bırakan, zarafetiyle heykelleri gölgede bırakan isimler…

