Beckham çiftinden oğullarına kutlama...

David ve Victoria Beckham çifti, ailesiyle bağını tamamen koparan oğulları Brooklyn'nin doğum gününü fotoğraf kareleriyle kutladı.

Giriş: 05 Mart 2026 Perşembe 10:22 Güncelleme: 05 Mart 2026 Perşembe 10:25
David ve Victoria Beckham, kendileriyle bağını koparan en büyük oğulları Brooklyn'in 27'nci doğum gününü sosyal medyada paylaştıkları eski fotoğraflarla kutladı. Brooklyn'in ailesiyle tüm bağlarını kopardığını açıkladığı şoke edici açıklamasından yaklaşık bir buçuk ay sonra, Beckham çiftinin yaptığı kutlama, oğullarına bir zeytin dalı uzatma hamlesi olarak yorumlandı. David Beckham, Brooklyn'in çocukluk fotoğraflarını paylaşarak eşi Victoria'yı etiketledi ve "Bugün 27 yaşında. Doğum günün kutlu olsun Bust. Seni seviyoruz" yazdı. Bust, Brooklyn'in çocuklukta kullandığı takma adıydı. Victoria Beckham da oğlunun çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "İyi ki doğdun Brooklyn, seni çok seviyorum" diye yazdı. 2022'de evlendiği Nicola Peltz ile birlikte ABD'de yaşayan Brooklyn, geçtiğimiz haftalarda altı sayfalık bir Instagram açıklaması yapmış ve ailesiyle tüm bağlarını kopardığını ilan etmişti. Ailesinin evliliğini sabote etmeye çalıştığını ve her zaman aile ilişkilerinden ziyade kamuoyundaki imajlarını ön planda tuttuklarını iddia eden Brooklyn, "Tüm hayatım boyunca, ailemle ilgili basındaki anlatıları ebeveynlerim kontrol etti. Gösteriş amaçlı sosyal medya paylaşımları, aile etkinlikleri ve samimiyetsiz ilişkiler, doğduğum hayatın ayrılmaz bir parçası oldu" demişti.

