İsviçre'de jüri başkanı oldu

Yatırım ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren ESAS, 2015 yılında kurduğu sosyal fayda odaklı birimi Esas Sosyal ile gençlik ve istihdam odağında sürdürülebilir, ölçülebilir ve uzun vadeli etki yaratan sosyal yatırım programları yürütüyor. Hikâyeleri geliştiren ve ilham veren mirasıyla sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlayan ESAS'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, bu anlayışı küresel bazda da yaygınlaştırılması ve Türkiye'nin sosyal yatırım vizyonunun geniş kitlelerce duyulması için çeşitli organizasyonlarda yer alıyor. Emine Sabancı Kamışlı geçtiğimiz günlerde Zürih'te gerçekleşen UBS Social Impact Forum'a katıldı. Dünyanın en büyük küresel finansal hizmet şirketlerinden biri olan UBS, UBS Global Visionaries topluluğuyla; sosyal etki yaratan girişimleri görünür kılmayı, bu girişimleri yatırımcılar ve stratejik ağlarla buluşturmayı, bilgi paylaşımına ve iş birliğine teşvik etmeyi ve etkiyi büyütmek için sermayeye erişim sağlamayı amaçlıyor. Birçok farklı ülkeden filantropistleri, etki yatırımcılarını ve sosyal girişimcileri bir araya getiren etkinlikte dünyanın en zorlu sosyal ve çevresel sorunlarına yönelik çözüm sunan dört proje arasından en başarılı ve yüksek etkili girişimin belirlendiği "Pitch for Purpose" oturumunda jüri başkanlığını Emine Sabancı Kamışlı üstlendi. Emine Sabancı Kamışlı etkinlikte, sosyal yatırım konusundaki perspektiflerini paylaştı. Türkiye'de hayata geçirdikleri sosyal yatırım örneklerinin yaygınlaştığını ve sosyal yatırımın küresel bazda gördüğü önemden ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren ESAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Esas Sosyal Lideri Emine Sabancı Kamışlı etkinlik hakkında şunları söyledi; "ESAS olarak önemsediğimiz sosyal yatırım anlayışının, başka kurumlarda yarattığı farkındalığı gördükçe çok mutlu oluyorum. Uluslararası organizasyonlardaki temsiliyetimin unvanımda yer alan ESAS ve Esas Sosyal için değil, toplumsal fayda ve sosyal etki yaratma noktasında çok önemli olduğuna inanıyorum. UBS gibi köklü bir finans kuruluşunun böylesine vizyoner bir etkinliğinde Jüri Başkanı olmaktan gurur duydum. Temennim sosyal yatırımın kar amacı güdercesine ciddiye alındığı nice örnekler görmek."