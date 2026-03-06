Emma Watson yeni sevgilisiyle yakalandı

'Harry Potter' filmiyle çocuk oyuncu olarak ünlenen Emma Watson, yeni sevgilisiyle objektiflere yakalandı.

06 Mart 2026 Cuma

