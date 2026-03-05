Herdem Çare Derneği'nden iftar daveti...

Türkiye’de nadir hastalıklar alanında farkındalık yaratmak ve hastalar için kalıcı çözümler üretmek amacıyla kurulan Herdem Çare Derneği, Ramazan ayının ruhuna uygun anlamlı bir organizasyona imza attı. Dernek üyeleri ve gönüllüleri, düzenlenen iftar davetinde bir araya gelerek hem dayanışma sergiledi hem de gelecek projelerini masaya yatırdı. Kuruluşundan bu yana nadir hastalıklarla mücadele eden bireylerin ve ailelerin sesi olmayı hedefleyen dernek, iftar programında geniş bir katılım ağırladı. Dr. Ayşegül Altınbaş'ın kurucu başkan olduğu derneğin, samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmasında, Türkiye’de nadir görülen hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde yaşanan zorluklara dikkat çekilirken, derneğin bu yoldaki kararlılığı vurgulandı. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen nadir hastalıklar konusunda, Herdem Çare Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hayati önem taşıyor.