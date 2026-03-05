Güncel

Herdem Çare Derneği'nden iftar daveti...

Nadir hastalıklar alanında Türkiye’de önemli çalışmalar yürütmek için yola çıkan Herdem Çare Derneği üyeleri, iftar davetinde bir araya geldi.

Giriş: 05 Mart 2026 Perşembe 09:50 Güncelleme: 05 Mart 2026 Perşembe 09:50
Herdem Çare Derneği'nden iftar daveti...

Türkiye’de nadir hastalıklar alanında farkındalık yaratmak ve hastalar için kalıcı çözümler üretmek amacıyla kurulan Herdem Çare Derneği, Ramazan ayının ruhuna uygun anlamlı bir organizasyona imza attı. Dernek üyeleri ve gönüllüleri, düzenlenen iftar davetinde bir araya gelerek hem dayanışma sergiledi hem de gelecek projelerini masaya yatırdı. Kuruluşundan bu yana nadir hastalıklarla mücadele eden bireylerin ve ailelerin sesi olmayı hedefleyen dernek, iftar programında geniş bir katılım ağırladı. Dr. Ayşegül Altınbaş'ın kurucu başkan olduğu derneğin, samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmasında, Türkiye’de nadir görülen hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde yaşanan zorluklara dikkat çekilirken, derneğin bu yoldaki kararlılığı vurgulandı. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen nadir hastalıklar konusunda, Herdem Çare Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hayati önem taşıyor.

Herdem Çare Derneği İftar ramazan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel "Girişimcinin sermayesi cesaret ve meraktır"

Girişimcilik ağı Entrepreneurs' Organization, Gamze Cizreli'nin moderatörlüğünde, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın konuşmacı olduğu bir sohbet düzenledi.
Güncel Kadınlar için sahnede...

Boyner Grup, 8 Mart’ta "Kadınlar Günü Neden Var?" sorusunu sorarak zihinleri sorgulatan bir farkındalık kampanyası başlattı. Ümit Boyner, tam eşitlik sağlanana kadar vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Güncel Paris Moda Haftası'nda sanat ve moda...

Paris Moda Haftası’nın en özel durağı olan Grand Dîner du Louvre, moda endüstrisinin sanatı koruma gücünü tescilledi. Tarihi dokuyla modern vizyonu birleştiren defile, müze mirasının yarınlara taşınması için atılan en şık adım oldu.
Güncel Herdem Çare Derneği'nden iftar daveti...

Nadir hastalıklar alanında Türkiye’de önemli çalışmalar yürütmek için yola çıkan Herdem Çare Derneği üyeleri, iftar davetinde bir araya geldi.
Güncel Beckham çiftinden oğullarına kutlama...

David ve Victoria Beckham çifti, ailesiyle bağını tamamen koparan oğulları Brooklyn'nin doğum gününü fotoğraf kareleriyle kutladı.
Güncel Romantik kutlama...

Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı.
Güncel Sportif Yasemin...

Sosyal medya hesabından spor rutinini yayınlayan Yasemin Ergene, kaslı kollarını takipçilerine gösterdi.
Magazin Hattı İş ve sanat dünyası atölye’de buluştu

İş ve sanat dünyasının önemli isimleri ünlü otelin ana restoranı Atölye’de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
Güncel Formula 1 prensi evlendi

Formula 1 pilotu Charles Leclerc, uzun süredir birlikte olduğu Alexandra Saint Mleux ile Monaco'da evlendi.

Güncel 'Hayatımda huzurlu bir dönemden geçiyorum'

İş insanı Ali Kösedağ ile birlikte olduğuna dair haberler çıkan Feryal Gülman, 'Hayatımda huzurlu bir dönemden geçiyorum' dedi
Güncel Boyner üreticilerin yanında...

Bir süredir İzmir'de köy yaşamını deneyimleyen Elif Boyner, üreticilere destek olmak için Siirt'e gitti.
Magazin Hattı Başarım Sensin, Masumiyet Müzesi’nde...

Başarılı ancak maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlayan Başarım Sensin Derneği, dernek üyeleri ve gönüllüleriyle birlikte Masumiyet Müzesi’ni ziyaret etti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.