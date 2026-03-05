Güncel

"Girişimcinin sermayesi cesaret ve meraktır"

Girişimcilik ağı Entrepreneurs' Organization, Gamze Cizreli'nin moderatörlüğünde, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın konuşmacı olduğu bir sohbet düzenledi.

Giriş: 05 Mart 2026 Perşembe 10:54 Güncelleme: 05 Mart 2026 Perşembe 10:55
"Girişimcinin sermayesi cesaret ve meraktır"

Global girişimci ağı Entrepreneurs' Organization (EO) Türkiye, üyelerine özel etkileyici bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli'nin moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı konuşmacı olarak yer aldı. Oturum boyunca girişimcilik yolculuklarının kırılma anları, liderlikte yeni yaklaşım modelleri, risk yönetimi, değişen tüketici davranışları ve iş dünyasının geleceğini şekillendiren dönüşüm başlıkları masaya yatırıldı.Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, girişimcilikte risk almanın ve merak duygusunu canlı tutmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bazen risk almamak en büyük risk haline geliyor. Bana göre en büyük tembellik, alışmak ve kendini fazla rahat hissetmek. Girişimcilerin cesur olması, risk alması ve merakını kaybetmemesi gerekiyor. Önemli olan her şeyin kusursuz olması değil; değişen koşullara rağmen yol alabilmektir. Ben de mümkün olduğunca meraklı kalmaya ve öğrenmeye devam etmeye çalışıyorum; çünkü çoğu zaman fark etmediğimiz küçük adımlar bizi bir yere getiriyor. 'Bardağı taşıran son damla' deriz ya, aslında o son damlanın tek başına bir özelliği yoktur. O damla, diğer damlalarla aynıdır. Ama bütün o süreç sonunda bir noktaya ulaşmanızı sağlar." Etkinlik boyunca, girişimcilik kültüründe çevikliğin önemi, kriz zamanlarında liderlik refleksi, yenilikçi iş modelleri, fırsatların ve tehditlerin yeniden tanımlandığı küresel iş ortamı gibi pek çok konu ele alındı. EO Türkiye üyeleri, deneyim paylaşımının merkezde olduğu bu özel buluşmadan, iş dünyasının geleceğine dair güçlü bir vizyonla ayrıldı.

Entrepreneurs Organization ESAS Holding

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel "Girişimcinin sermayesi cesaret ve meraktır"

Girişimcilik ağı Entrepreneurs' Organization, Gamze Cizreli'nin moderatörlüğünde, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın konuşmacı olduğu bir sohbet düzenledi.
Güncel Kadınlar için sahnede...

Boyner Grup, 8 Mart’ta "Kadınlar Günü Neden Var?" sorusunu sorarak zihinleri sorgulatan bir farkındalık kampanyası başlattı. Ümit Boyner, tam eşitlik sağlanana kadar vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Güncel Paris Moda Haftası'nda sanat ve moda...

Paris Moda Haftası’nın en özel durağı olan Grand Dîner du Louvre, moda endüstrisinin sanatı koruma gücünü tescilledi. Tarihi dokuyla modern vizyonu birleştiren defile, müze mirasının yarınlara taşınması için atılan en şık adım oldu.
Güncel Herdem Çare Derneği'nden iftar daveti...

Nadir hastalıklar alanında Türkiye’de önemli çalışmalar yürütmek için yola çıkan Herdem Çare Derneği üyeleri, iftar davetinde bir araya geldi.
Güncel Beckham çiftinden oğullarına kutlama...

David ve Victoria Beckham çifti, ailesiyle bağını tamamen koparan oğulları Brooklyn'nin doğum gününü fotoğraf kareleriyle kutladı.
Güncel Romantik kutlama...

Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı.
Güncel Sportif Yasemin...

Sosyal medya hesabından spor rutinini yayınlayan Yasemin Ergene, kaslı kollarını takipçilerine gösterdi.
Magazin Hattı İş ve sanat dünyası atölye’de buluştu

İş ve sanat dünyasının önemli isimleri ünlü otelin ana restoranı Atölye’de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
Güncel Formula 1 prensi evlendi

Formula 1 pilotu Charles Leclerc, uzun süredir birlikte olduğu Alexandra Saint Mleux ile Monaco'da evlendi.

Güncel 'Hayatımda huzurlu bir dönemden geçiyorum'

İş insanı Ali Kösedağ ile birlikte olduğuna dair haberler çıkan Feryal Gülman, 'Hayatımda huzurlu bir dönemden geçiyorum' dedi
Güncel Boyner üreticilerin yanında...

Bir süredir İzmir'de köy yaşamını deneyimleyen Elif Boyner, üreticilere destek olmak için Siirt'e gitti.
Magazin Hattı Başarım Sensin, Masumiyet Müzesi’nde...

Başarılı ancak maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlayan Başarım Sensin Derneği, dernek üyeleri ve gönüllüleriyle birlikte Masumiyet Müzesi’ni ziyaret etti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.