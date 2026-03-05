"Girişimcinin sermayesi cesaret ve meraktır"

Global girişimci ağı Entrepreneurs' Organization (EO) Türkiye, üyelerine özel etkileyici bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli'nin moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı konuşmacı olarak yer aldı. Oturum boyunca girişimcilik yolculuklarının kırılma anları, liderlikte yeni yaklaşım modelleri, risk yönetimi, değişen tüketici davranışları ve iş dünyasının geleceğini şekillendiren dönüşüm başlıkları masaya yatırıldı.Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, girişimcilikte risk almanın ve merak duygusunu canlı tutmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bazen risk almamak en büyük risk haline geliyor. Bana göre en büyük tembellik, alışmak ve kendini fazla rahat hissetmek. Girişimcilerin cesur olması, risk alması ve merakını kaybetmemesi gerekiyor. Önemli olan her şeyin kusursuz olması değil; değişen koşullara rağmen yol alabilmektir. Ben de mümkün olduğunca meraklı kalmaya ve öğrenmeye devam etmeye çalışıyorum; çünkü çoğu zaman fark etmediğimiz küçük adımlar bizi bir yere getiriyor. 'Bardağı taşıran son damla' deriz ya, aslında o son damlanın tek başına bir özelliği yoktur. O damla, diğer damlalarla aynıdır. Ama bütün o süreç sonunda bir noktaya ulaşmanızı sağlar." Etkinlik boyunca, girişimcilik kültüründe çevikliğin önemi, kriz zamanlarında liderlik refleksi, yenilikçi iş modelleri, fırsatların ve tehditlerin yeniden tanımlandığı küresel iş ortamı gibi pek çok konu ele alındı. EO Türkiye üyeleri, deneyim paylaşımının merkezde olduğu bu özel buluşmadan, iş dünyasının geleceğine dair güçlü bir vizyonla ayrıldı.