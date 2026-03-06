EPOS 7 Derneği üyeleri eğitimde...

Güncel

Arzu Sabancı ve EPOS 7 Derneği üyeleri, Bahçeşehir Üniversitesi’nde "Sanatta Yapay Zeka" eğitimi alarak öğrencilik günlerine geri döndü.

Giriş: 06 Mart 2026 Cuma 10:21 Güncelleme: 06 Mart 2026 Cuma 10:21
EPOS 7 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Sabancı ve dernek üyeleri, Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen "Sanatta Yapay Zeka" eğitimine katılarak öğrencilik ruhunu yeniden canlandırdı. Daha önce 2024 yılında Sanat Tarihi ve Felsefesi sertifika programını başarıyla tamamlayan Sabancı, bu kez rotayı dijital geleceğe kırdı. Dersler, dijital sanat alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar tarafından verildi. Yapay zekanın (AI) sanat üretimindeki rolü, yaratım süreçlerine etkisi ve güncel teknolojik gelişmeler ele alındı. EPOS 7 Derneği, kültürel mirası koruma misyonunun yanına bu eğitimle birlikte modern sanatın teknolojik boyutunu da eklemiş oldu.

