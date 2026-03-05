Geleneksel iftar buluşması

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (NEYAD), geleneksel iftar davetini Ottomans Life Deluxe Hotel'de gerçekleştirdi. İclal Aydın sunuculuğunda gerçekleşen program NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş'ın açılış konuşması ile başladı. Gençlerin eğitimine verilen desteğin önemini vurgulayan Diptaş, "Eğitimin gücüyle, güçlü kadınlar yetiştirir, güçlü aileler kurar ve güçlü bir millet oluştururuz. Bu nedenle, eğitimi desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı. Diptaş konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramından bahsederek bu zulme sessiz kalmamak gerektiğine dikkat çekti. Bu Ramazan ayında da vakıf olarak Gazze için toplanan yardımları ulaştırdıklarını ve devamının geleceği de vurguladı. Nilgün Diptaş'ın konuşmalarının ardından programın onur konuklarından, NEYAD Mütevelli Heyeti üyesi, Maltepe Üniversitesi Rektörü Profesör Sayın Edibe Sözen Çetintaş konuşmalarını gerçekleştirdi. Davetten elde edilen gelir, lisans, yüksek lisans ve doktora desteği olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitiminde kullanılacak ve ayrıca davet sırasında toplanan bağışlar ile Gazze'de sıcak yemek dağıtımında bulunulacak.