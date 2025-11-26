Orakçıoğlu'na KAGİDER'den sertifika...

Orka Holding, toplumsal fırsat eşitliğini, çeşitliliği ve kadın istihdamını destekleyen insan kaynakları politikalarıyla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından verilen FEM (Fırsat Eşitliği Modeli) Sertifikasını almaya hak kazandı. FEM Sertifikası, KAGİDER tarafından Dünya Bankası’nın teknik desteğiyle geliştirilmiş, özel sektör kuruluşlarının insan kaynakları politikalarını toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden değerlendiren bir modeldir. Bu kapsamda yürütülen kapsamlı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan Orka Holding, kadınların iş yaşamında güçlenmesini hedefleyen bütüncül yaklaşımıyla sertifikayı almaya layık görüldü. Sertifika töreni, Orka Holding Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Törene; Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler katıldı. Sertifika, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özel Sektör ve Fırsat Eşitliği Komitesi Liderleri Özlem Demirci Duyarlar ile Av. Zeynep Yağmur tarafından, Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu’na takdim edildi.