Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Hint milyarder ailenin düğününde sahneye çıkarak 2 milyon dolar kazandı.
Giriş: 27 Kasım 2025 Perşembe
JENNIFER LOPEZ, NETRA MENTANA- VAMSİ GADIRAJU
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
Hint düğününde sahneye çıktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Hint milyarder ailenin düğününde sahneye çıkarak 2 milyon dolar kazandı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.