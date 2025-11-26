BASE, İstanbul'da kapılarını açtı

Yeni mezun sanatçıların yaratıcılıklarını ve üretme motivasyonlarını desteklemek, onların sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileri ile diyaloglarını geliştirmek misyonuyla düzenlenen BASE'in 9. edisyonu Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda başladı. 26-30 Kasım tarihleri arasında The Ritz-Carlton Residences'ta ziyarete açık olacak olan BASE, resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım ve geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerden 150’ye yakın eser sanatseverlerle buluştu. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda, 33 şehir ve 40 üniversiteden 132 yeni mezun sanatçı adayının üretimlerini kapsayan BASE, genç sanatçıların sanat anlayışlarını görünür kılmayı ve üretim motivasyonlarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Onur AYDIN