Arazi, orman ve barınaklardaki yardıma muhtaç hayvanları koruma altına alarak onların tedavi, barınma, beslenme ve yuvalandırmalarını sağlayıp mutlu hayatlara kavuşmalarına destek olan Kurtaran Ev Derneği, anlamlı bir geceye imza attı. Cahide Palazzo’da düzenlenen “Sokak Hayvanları İçin El Ele” gecesinde sahneye çıkan Deha Bilimlier anlamlı projeye katılan destekçilerle birlikte eğlendi. verdi. Yoğun ilginin olduğu gecede katılımcılar unutulmaz anlar yaşarken, organizasyonun sokak hayvanlarına dikkat çekmesi ve farkındalık yaratması takdir topladı. Wearethedogcompany ve kurtaranev iş birliğiyle gerçekleşen özel gecede toplanan tüm gelir, ihtiyaç sahibi sokak kedileri ve köpeklerinin bakım giderleri için kullanılacak.

Nazif ŞAHİN KARPUZ