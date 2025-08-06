Heidi Klum'dan romantik kutlama

Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ile evliliğinin 6'ncı yılını kutluyor. 52 yaşındaki süper model, havuz başında romantik bir anın fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Fotoğrafta, sonsuzluk havuzunda güneşin tadını çıkaran çift, öpüşürken görülüyor. "Bugün itibarıyla 6 yıldır evliyiz" notunu yazan Alman model, Almanca olarak "Seni seviyorum Tom'um" diye ekledi. 52 yaşındaki Heidi Klum, 35 yaşındaki Tom Kaulitz ile tanıştığı gece hayatının aşkıyla tanışmayı beklemiyordu. Verdiği bir röportajda Kaulitz ile tanışıp âşık oluşunu anlatırken, "Gerçekten evde kalmak istiyordum ama sonra kendime küçük bir tekme attım" ifadesini kullandı. Klum, bir arkadaşının partisine katılma konusundaki bu ani karar sayesinde şimdiki eşini bulduğunu anlatmıştı.