Jet Set

İbiza'da buluştular

Ünlü milyarder Jeff Bezos ile eşi Lauren Sanchez, Ibiza'da demirli lüks yatlarında Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Vittoria Ceretti'yi misafir etti.

Giriş: 05 Ağustos 2025 Salı
İbiza'da buluştular

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, haziran ayında Venedik'teki düğünleri sonrasında lüks yatlarıyla tura çıktı. Milyarder çift, hafta sonu ünlü isimleri yatta misafir etti. Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ve İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti, Bezos ile Sanchez'in İspanya'nın Ibiza kıyılarına demirlediği yatında onlara eşlik etti. Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, 500 milyon dolarlık yatlarına gelen Leonardo DiCaprio ve Vittoria Ceretti'yi oldukça sıcak bir şekilde karşıladı. İki ünlü çift, Venedik'teki 50 milyon dolarlık ihtişamlı düğünden bu yana ilk kez bir araya geldi. Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, Venedik'in San Giorgio Maggiore adasındaki bir amfi tiyatroda Bill Gates, Ürdün Kraliçesi Rania, Kardashian Ailesi, Tom Brady, Orlando Bloom, Sydney Sweeney gibi ünlü isimlerin katıldığı bir düğün yapmıştı.

Jeff Bezos Lauren Sanchez Ibiza

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