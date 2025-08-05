Jet Set

'JLO' konser öncesi alışverişe çıktı

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, İstanbul’da vereceği konser öncesi alışverişe çıktı.

Giriş: 05 Ağustos 2025 Salı
'JLO' konser öncesi alışverişe çıktı

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Jennifer Lopez, bugün İstanbul Yenikapı Festivali'nde vereceği konser için şehre bir gün önceden geldi. Ünlü yıldız, ayağının tozuyla İstinye'deki bir AVM'ye gitti. Alışveriş yapıp yemek yiyen Lopez, pembe şort-gömlek takımıyla rahat tavırlar sergiledi. Bugün Yenikapı'da sahneye çıkacak olan Lopez, vereceği konser sonrasında özel bir after party düzenlenmesini istedi. Haliç'te özel bir mekan o gece için organize edildi. Lopez, gecede ekibinin dışında Türkiye'de kendisi ile tanışmak isteyen 50 kişinin olmasını talep etti.

Jennifer Lopez istanbul avm

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