Jet Set

İstanbul'da 'Justin' rüzgarı esti

ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl sonra İstanbul’da konser verdi.

Giriş: 31 Temmuz 2025 Perşembe
İstanbul'da 'Justin' rüzgarı esti

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne aldı. Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. "Mirrors" parçasıyla açılışı yapan Timberlake, konserde son çıkardığı "Everything I Thought It Was" albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarının yer aldığı geniş bir repertuvarı seslendirdi. Sanatçının kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de "Justified" albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor. Şarkıcı, söz yazarı, prodüktör ve oyuncu olarak çok yönlü sanatçı, kariyeri boyunca 54 milyondan fazla albüm, 63 milyondan fazla single ve NSYNC grubunun solisti olarak da 70 milyondan fazla kayıt satışı elde etti. "Troller" filmi için seslendirdiği "Can't Stop the Feeling!" şarkısı, 2017 Oscar Ödülleri'nde "En İyi Orijinal Şarkı" dalında aday gösterildi. Son olarak, Justin Timberlake, 18 yeni şarkıdan oluşan altıncı stüdyo albümü "Everything I Thought It Was"u, 2024 mart ayında yayınladı. Albümde öne çıkan parçalar arasında "Selfish" ve "No Angels" yer alıyor.

Justin Timberlake ABD konser itü istanbul

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