Jet Set

Ünlü model Antalya'da...

İngiliz oyuncu Jason Statham'ın nişanlısı Rosie Huntington-Whiteley, tatil için geldiği Antalya'da denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Giriş: 30 Temmuz 2025 Çarşamba
Ünlü model Antalya'da...

Antalya, dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley'nin yeni tatil durağı oldu. İngiliz oyuncu Jason Statham'ın nişanlısı olan Rosie Huntington-Whiteley, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'da denizin ve güneşin tadını çıkardı. Rosie Huntington-Whiteley, keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Beyaz ve kırmızı bikinisiyle objektif karşısına geçen model, deniz ve güneşin tadını çıkarırken verdiği pozlarla da dikkatleri üzerine çekti. Antalya tatilinden fotoğraflar paylaşan Rosie Huntington-Whiteley, gönderisine; "Mavi gökyüzü" notunu düştü.

Rosie Huntington-Whiteley Jason Statham

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