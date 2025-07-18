Jet Set

Romantik paylaşım

Ruh sağlığının kötü ve eşi Hailey Bieber ile arasının bozuk olguğu söylentilerine karşı ünlü şarkıcı Justin Bieber'dan mutluluk pozu geldi.

Giriş: 18 Temmuz 2025 Cuma
Romantik paylaşım

Justin ve Hailey Bieber çifti, mutluluklarını Instagram'dan fotoğraflar paylaşarak sergiledi. Ünlü pop yıldızı Bieber, İsviçre tatilinden bir dizi fotoğraflar paylaştığı gönderisinde süper model eşi Hailey'i öptüğü anın görüntüsüne de yer verdi. Şehir merkezinden uzakta kırsal bir alanda konakladığı görülen Bieber, bir araba lastiğinden yapılma salıncağa binerken fotoğrafını da paylaştı. Bieber, son dönemde sosyal medyada yaptığı bazı tutarsız paylaşımlarla hayranlarını endişelendirdi. Hakkında ruh sağlığının yerinde olmadığı, eşiyle arasının bozuk olduğu şeklinde yorumlar yapılan Bieber, bir süre önce "İnsanlar bana sürekli iyileşmemi söylüyor. Kendimi düzeltebilseydim, çoktan yapmış olmaz mıydım sizce? Kırıldığımı biliyorum. Öfke sorunlarım olduğunu biliyorum" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı. Bieber daha sonra tüm bu sürecin başa çıkılması zor olduğunu söyledi ve "Hayatım boyunca, bana kendileri gibi düzeltilmem gerektiğini söyleyen insanlar gibi olmak için çok çalıştım. Ve bu beni daha da yorgun ve öfkeli hale getiriyor" demişti.

Justin Bieber Hailey Bieber

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