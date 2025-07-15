Jet Set

Irina Shayk'ın Türkiye turu

Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen dünyaca ünlü model Irina Shayk, gezisine dair anları, sosyal medya sayfasından yayımladı

Giriş: 15 Temmuz 2025 Salı
Irina Shayk'ın Türkiye turu

Rus manken Irina Shayk, Bradley Cooper ile birlikteliğinden doğan kızı Lea De Seine ile Türkiye'ye gelmişti. Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret eden, Boğaziçi'nde tekne turu yapan ünlü model, ardından rotasını Ege koylarına çevirdi. Konum olarak yer belirtmeyen Irina Shayk, denizin ve güneşin keyfini çıkardığı anları da yaklaşık 24 milyon takipçili Instagram sayfasından paylaştı. 39 yaşındaki Irina Shayk'ın fotoğrafları Türk takipçilerinden de yoğun ilgi gördü. Irina Shayk, pozlarına; "Yaz geldi" notunu düştü.

Irina Shayk, türkiye

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