Hollywood yıldızı sevgilisiyle Bodrum'da...

Bu yaz Bodrum adeta yıldızlar geçidine sahne oluyor. Dünya jet sosyetesinin gözdesi haline gelen Bodrum, şimdide dünyaca ünlü oyuncu Emma Corrin’i ağırlıyor. The Crown dizisindeki Prenses Diana rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Corrin, tatil rotası olarak Türkiye’yi tercih etti. Önceki gün Türkbükü’nde objektiflere takılan Corrin, sevgilisiyle birlikte iskelede güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi. İkilinin samimi halleri ve öpüşmeleri dikkatlerden kaçmadı. Kimseye aldırış etmeyen ikili, iskelede el ele uzanarak oldukça romantik anlar yaşadı.

Onur AYDIN